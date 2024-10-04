Норвегія готується виділити понад $23 млн для інвестицій в Україну

Уряд Норвегії планує спрямувати 250 млн норвезьких крон (близько $23,6 млн) на інвестиції Norfund (Норвезького інвестиційного фонду для країн, що розвиваються) в Україну.

Про це повідомило Міністерство економіки, передає "Європейська правда".

Як зазначили у Мінекономіки, норвезький уряд дозволив Норвезькому інвестиційному фонду для країн, що розвиваються, Norfund інвестувати в Україну.

Цей капітал дозволить знизити ризики для компаній, які інвестують в Україну, зокрема норвезьких.

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Фінансування буде виділено в межах Програми підтримки Нансена для України. Зазначається, що країна планує продовжити цю ініціативу впродовж наступних років.

За словами міністерки міжнародного розвитку Норвегії Анне Беате Крістіансен Твіннерейм, Norfund має досвід роботи на ринках із високими ризиками, тому стане важливим інструментом для залучення інвестицій приватного сектору в проєкти відновлення.

Зокрема, це також допоможе зменшити розрив між нагальними потребами України у відбудові та обсягами доступного фінансування.

Як відомо, програма підтримки Нансена (Nansen Support Programme for Ukraine) – норвезька цивільна та військова програма підтримки на суму 75 млрд норвезьких крон на період 2023–2027 років. Розподіл між цивільною та військовою підтримкою визначається щорічно відповідно до потреб України.

Раніше уряд Норвегії вирішив виділити додаткові 570 млн норвезьких крон (48,28 млн євро) до Міжнародного фонду для України (International Fund for Ukraine, IFU) на закупівлю дронів та засобів протиповітряної оборони.

Перед цим Норвегія вже зробила внесок у закупівлю засобів ППО, обладнання для розмінування, артилерійських боєприпасів, транспортних засобів, інженерних машин, кранів, запасних частин та обладнання для обслуговування українських платформ і малих катерів.

Нещодавно стало відомо, що норвезька збройова компанія Nammo передасть Україні ліцензію на виробництво артилерійських снарядів калібру 155– мм.

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