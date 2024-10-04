В Польше готовы начать обучение первых добровольцев из Украинского легиона

Польша готова начать подготовку первых нескольких сотен украинских добровольцев, которые решат присоединиться к Украинскому легиону.

Об этом заявили министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш и его заместитель Павел Залевский, цитирует Wnp.pl, передает "Европейская правда".

Глава оборонного ведомства Польши заявил, что страна была готова с 1 сентября проводить учения, однако было недостаточно желающих.

"Я понимаю, что сейчас Украина приняла меры по информированию, рекрутированию и продвижению этого процесса, поэтому мы рассчитываем на результаты", – сказал он.

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На вопрос о количестве желающих вступить в Украинский легион он ответил, что "раньше слышал об одной бригаде, но пока численность значительно меньше – 300 человек".

Заместитель министра Залевский напомнил, что на этой неделе на базе украинского Генконсульства в Люблине начался набор добровольцев в Украинский легион.

"Если будет создана первая группа из нескольких сотен добровольцев – мы немедленно начнем их обучение", – подчеркнул он.

Залевский напомнил, что Польша в рамках учебной программы ЕС подготовила более 20 тысяч украинских военных и отметил, что страна осознает, что обороноспособность Украины имеет решающее значение для безопасности Польши.

Заместитель министра добавил, что Варшава будет работать над тем, чтобы передать Украине "то, что возможно", а также участвовать в международных проектах, в частности по закупке боеприпасов для украинских Сил обороны.

Рекрутинговый центр Украинского легиона в Польше заработал 1 октября, в День защитников и защитниц.

Объявление об открытии совпало с визитом министра иностранных дел Андрея Сибиги в Польшу, где он принимал участие в Варшавском форуме по безопасности и встретился с рядом польских чиновников.

Напомним, 2 октября глава польского Министерства национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что количество украинцев, которые согласились в Украинский легион в Польше, оказалось крайне малым.