Спикер Сейма Польши на встрече с Сибигой поднял вопрос эксгумаций

Спикер Сейма Польши Шимон Головня на встрече с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой поднял вопрос эксгумаций погибших во время событий на Волыни в годы Второй мировой войны.

Об этом сообщает PAP по коммюнике канцелярии Сейма, пишет "Европейская правда".

Головня и Сибига обсуждали много вопросов, в том числе дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности и разностороннюю поддержку Украины.

Также спикер Сейма поднял вопрос о возобновлении поисков и эксгумации поляков, погибших во время событий на Волыни в годы Второй мировой войны.

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"В контексте приближения Дня всех святых спикер Сейма обратил внимание на большое значение для польских женщин и мужчин момента зажжения свечи на могилах своих близких, которые погибли. Для этого важно знать, где они похоронены. Поэтому этот вопрос является цивилизационным, а не политическим", – сообщила Канцелярия Сейма.

Он также акцентировал, что "вопрос уважения к умершим является фундаментальным для ценностей, на которых основывается Европейский Союз".

В канцелярии Сейма сообщили, что спикер "глубоко убежден, что Польша и Украина находятся в ситуации, когда хорошая связь, основанная на правде и уважении, является основой безопасности обоих народов".

Спикер Сената Малгожата Кидава-Блоньска также коснулась этого вопроса, акцентировав, что он очень важен для польского общества.

Министр иностранных дел Андрей Сибига во время визита заверил, что Украина готова говорить с Польшей о сложных исторических вопросах.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Теофил Бартошевский заявил, что вопрос эксгумаций жертв Волынской трагедии будет рассматриваться в рамках открытия первого раздела на переговорах с Украиной о вступлении в ЕС.

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