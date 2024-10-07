Польский институт нацпамяти заявил, что частные запросы в Украину по эксгумациям невозможны

Польский институт национальной памяти намекнул, что частные обращения к Украине по поводу эксгумации поляков, погибших во время Волынской трагедии, якобы не могут дать результата без участия официальных польских учреждений, в частности Института.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме, которое Институт направил гражданке Польши Каролине Романовской – руководительнице Общества польско-украинского примирения, которая одной из первых подала запрос к Украине по поиску тел своих родственников и сообщила Институту о нем.

В Институте отметили, что именно он как польское учреждение уполномочен действовать от польской стороны в вопросах защиты захоронений и т.д., и официальные запросы польской стороны на поисковые и эксгумационные работы должны осуществляться или Институтом, или при его участии "согласно четко определенным процедурам, предусмотренным законодательством Украины".

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"Заявление, поданное любым польским частным юридическим лицом непосредственно в украинские органы власти или государственные учреждения, может рассматриваться только как призыв, а не как официальный запрос. Следует иметь в виду, что ни президент Украины, ни Украинский институт национальной памяти не являются органами, к компетенции которых можно отнести рассмотрение ходатайств о проведении поисковых, археологических или эксгумационных работ. По этому поводу существует строгая административная процедура, которую должно инициировать уполномоченное польское учреждение.

Подача заявки неуполномоченной организацией в несоответствующие инстанции без предусмотренной законом формы, к сожалению, обрекает эту важную инициативу на провал. Кроме того, это будет аргументом для украинской стороны, что польские заявки подаются без соответствующей процедуры. В таком важном для поляков вопросе все действия должны быть особенно скоординированными", – говорится в письме Института.

В нем также утверждают, что украинский Институт национальной памяти не имеет полномочий принимать решения относительно поисково-эксгумационных работ.

"Польский институт национальной памяти ясно намекает, что наши усилия не имеют шансов на успех без их поддержки. Но действительно ли не имеет значения тот прогресс, которого мы достигли, если Институт не был к этому привлечен? Фонд WiD два года назад получил согласие на поисковые работы, не привлекая Институт нацпамяти", – прокомментировали в Обществе польско-украинского примирения.

Напомним, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после первого визита в Польшу в такой роли пообещал решить "отравляющий" вопрос эксгумаций.

На фоне переговоров Сибиги в Польше Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует начать работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году, намекая, что речь идет о запросе Романовской.

Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович дал понять, что УИНП готов идти навстречу польским гражданам, которые будут обращаться по этому вопросу, поскольку "официальные межинституциональные механизмы по решению проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют".