Россия возбудила дело против журналиста из Швейцарии, который побывал на Курщине

Федеральная служба безопасности России в понедельник, 7 октября, возбудила дело против швейцарского журналиста Курта Пельды, которого обвиняют в "незаконном пересечении" российской государственной границы в Курской области.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tages-Anzeiger.

Российская ФСБ инкриминирует Пельде, журналисту швейцарской медиакомпании CH Media, нарушение государственной границы РФ и "сокрытие военных преступлений", совершенных украинской армией в Курской области.

Швейцарскому журналисту, который регулярно делает репортажи из Украины, в России грозит заключение сроком до пяти лет.

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Вместе с Пельдой ФСБ возбудила дело против журналистки Кэтрин Норрис Трент, которая работает на французском телеканале France 24.

Главный редактор CH Media Патрик Мюллер выразил протест против действий российского правительства и "попыток запугивания" независимых журналистов, добавив, что "Кремль усиливает борьбу с независимой журналистикой".

В целом Россия предъявила обвинения 14 работникам СМИ из-за их визитов в Курскую область, где с августа продолжается операция Вооруженных Сил Украины. Среди них – итальянская журналистка Стефания Баттистини, в связи с чем МИД Италии вызвал российского посла.

Председатель Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр ранее заявил, что операция ВСУ в Курской области создала стратегическую проблему для кремлевского правителя Владимира Путина.