Росія порушила справу проти журналіста зі Швейцарії, який побував на Курщині

Федеральна служба безпеки Росії в понеділок, 7 жовтня, порушила справу проти швейцарського журналіста Курта Пельди, якого звинувачують у "незаконному перетині" російського державного кордону в Курській області.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tages-Anzeiger.

Російська ФСБ інкримінує Пельді, журналісту швейцарської медіакомпанії CH Media, порушення державного кордону РФ і "приховування воєнних злочинів", скоєних українською армією в Курській області.

Швейцарському журналісту, який регулярно робить репортажі з України, в Росії загрожує ув'язнення терміном до п'яти років.

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Разом із Пельдою ФСБ порушила справу проти журналістки Кетрін Норріс Трент, яка працює на французькому телеканалі France 24.

Головний редактор CH Media Патрік Мюллер висловив протест проти дій російського уряду та "спроб залякування" незалежних журналістів, додавши, що "Кремль посилює боротьбу з незалежною журналістикою".

Загалом Росія висунула звинувачення 14 працівникам ЗМІ через їхні візити на Курщину, де із серпня триває операція Збройних Сил України. Серед них – італійська журналістка Стефанія Баттістіні, у зв’язку з чим МЗС Італії викликало російського посла.

Голова Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер раніше заявив, що операція ЗСУ у Курській області створила стратегічну проблему для кремлівського правителя Владіміра Путіна.