СМИ: ЕС нашел путь, как обойти вето Венгрии на 6 млрд евро на оружие для Украины

Представители Европейского Союза нашли путь, как обойти вето Венгрии на финансирование помощи Украине на сумму более 6 млрд евро.

Об этом Bloomberg сообщили собеседники, знакомые с ходом дискуссий, передает "Европейская правда".

Как поделились собеседники, Европейская служба внешних дел рассматривает возможность разрешить государствам-членам ЕС делать добровольные взносы в Европейский фонд мира.

Это в будущем позволило бы направить средства на помощь только по решению отдельных стран, без единодушной поддержки всех стран ЕС.

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По их данным, послы ЕС встретятся во вторник, чтобы обсудить детали этого плана.

Однако, пока непонятно, какую поддержку он получит, поскольку многие ключевые решения ЕС требуют единодушия.

Напомним, что еще в марте Совет ЕС согласовал создание Фонда поддержки Украины в рамках Европейского фонда мира, средства из которого должны были идти государствам-членам на компенсацию военных поставок Украине.

Известно, что именно Венгрия блокирует выделение из Европейского фонда мира миллиардов евро на финансирование военной помощи Украине.

Это происходит несмотря на то, что Будапешт имеет заверения: взносы Венгрии в Европейский фонд мира не будут направляться на любую военную помощь Украине.

Уже 30 августа высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель пообещал найти решение, как обойти блокирование выделения более 6 млрд евро из Европейского фонда мира.