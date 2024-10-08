Представители американской разведки заявили, что Россия, Иран и Китай продолжают нести ответственность за большинство попыток влияния на американских избирателей.

Об этом сообщает Voice of America со ссылкой на последний доклад Офиса директора национальной разведки, информирует "Европейская правда".

Согласно документу, нет никаких признаков того, что какая-либо из этих стран изменила свои цели.

В то же время, как отметили в разведке, у России и Ирана – разные предпочтения по поводу победителя президентских выборов.

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РФ, в частности, продолжает проводить кампании влияния, направленные на повышение шансов бывшего президента США Дональда Трампа, а также пытается повредить кампании вице-президента Камалы Харрис.

А усилия Ирана остаются сосредоточенными на том, чтобы помочь Харрис, нанеся ущерб Трампу, отметили в разведке, напомнив об операции по взлому и утечке информации, направленной против кампании Трампа.

По оценкам американских спецслужб, Китай еще не вмешался в президентскую кампанию в США, сосредоточившись на том, чтобы убедить американских избирателей отвергнуть кандидатов от штатов и местных органов власти, которые считаются вредящими интересам Пекина, особенно тех, кто выражает поддержку Тайваню.

Кроме того, Россия и Куба присоединились к Китаю, нацелившись на выборы в Конгресс, штаты и местные органы власти.

Напомним, в сентябре спецслужбы США сообщали, что Россия создает все больше контента с помощью искусственного интеллекта с целью влияния на президентские выборы в США.

Перед тем кремлевский правитель Владимир Путин заявил, что его фаворитом на выборах в США был глава Белого дома Джо Байден, но поскольку он снялся с гонки и рекомендовал кандидатуру Камалы Харрис, то РФ тоже ее поддержит.

В ответ в Белом доме посоветовали Москве прекратить вмешиваться в президентские выборы в США.