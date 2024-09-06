Белый дом посоветовал Путину не вмешиваться в американские выборы

В Белом доме посоветовали Москве прекратить вмешиваться в президентские выборы в США и раскритиковали публичные дискуссии главы Кремля Владимира Путина по поводу "поддержки" тех или иных кандидатов.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга в Вашингтоне, передает "Европейская правда".

Во время общения с журналистами, Кирби ответил за просьбу прокомментировать слова Путина о том, что он "предпочитает" кандидатуру вице-президента Камали Гаррис на предвыборной гонке. Он подчеркнул – глава Кремля "должен прекратить говорить о выборах, и точка".

"Он не должен никому отдавать предпочтение так или иначе. Единственный народ, который должен определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов – это американский народ", – заявил Кирби.

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Также он добавил, что американская сторона была бы "очень благодарна", если бы Путин "А: перестал говорить о выборах, и Б: прекратил в них вмешиваться".

Как известно, накануне Путин заявил, что его фаворитом на выборах в США был глава Белого дома Джо Байден, но поскольку он снялся с гонки и рекомендовал кандидатуру Камалы Харрис, то РФ тоже ее поддержит.

Американская разведка ранее сообщала, что иностранные враги США постараются влиять на президентские выборы в ноябре 2024 года, приспосабливая свои операции к внутриполитическим событиям в стране.

Ранее Министерство финансов США наложило санкции на менеджмент RT и связанные с ним компании из-за попытки вмешательства в американские президентские выборы.

А американский Минюст также объявил обвинения двум работникам этого пропагандистского канала за нарушение требований к иноагентам и отмывание денег.

Уже 4 сентября Государственный департамент США объявил о мерах в ответ на попытку России вмешаться в президентские выборы, направленные против российских пропагандистов.