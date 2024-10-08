ЕС утвердил новый санкционный режим против РФ за дестабилизацию за рубежом

Совет ЕС во вторник, 8 октября, утвердил новый режим санкций в отношении России за дестабилизацию против ЕС и его государств-членов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Новый механизм позволит ЕС направлять санкции против физических и юридических лиц, вовлеченных в действия и политику правительства Российской Федерации, которые подрывают фундаментальные ценности ЕС и его государств-членов, их безопасность, независимость и целостность, а также международных организаций и третьих стран.

Теперь ЕС сможет противостоять различным гибридным угрозам, таким как: подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов; угрозы и саботаж экономической деятельности, услуг, представляющих общественный интерес, или критической инфраструктуры; использование скоординированной дезинформации, манипулирование иностранной информацией и вмешательство; злонамеренная кибердеятельность, использование мигрантов в качестве инструмента и тому подобное.

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Это решение является частью ответа ЕС на кампанию гибридной деятельности России, которая в последнее время усилилась за счет новых операций на европейской территории.

Согласно новому режиму, против подсанкционных лиц будут применять заморозку активов, а гражданам и компаниям ЕС будет запрещено предоставлять им средства.

Кроме того, на физических лиц будет наложен запрет на поездки, который не позволит им въезжать или проезжать транзитом через территорию ЕС.

Недавно власти Молдовы разоблачили поддерживаемую Россией операцию с участием 130 тысяч граждан страны, целью которой было повлиять на голосование во время референдума о вступлении в Европейский Союз.

А летом в НАТО заявляли, что гибридные операции и кибератаки РФ являются основанием активировать статью 5.