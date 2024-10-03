Молдова утверждает, что Россия направляет миллионы на то, чтобы помешать ее пути в ЕС

Власти Молдовы разоблачили поддерживаемую Россией операцию с участием 130 тысяч граждан страны, целью которой было повлиять на голосование во время референдума о вступлении в Европейский Союз.

Об этом рассказал начальник национальной полиции Молдовы Виорел Чернаутяну, во время общения с журналистами, пишет агентство Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как передает агентство, Чернаутяну предоставил журналистам видео– и аудиоперехват.

"Россия имеет целью не только коррумпировать избирателей, но и спровоцировать протесты и дестабилизацию на территории Молдовы", – заявил он.

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По его словам, только в сентябре из России активистами избирательного блока, связанного с молдавским олигархом-беглецом Иланом Шором, было переведено $15 млн, направленных на дезинформацию, провокации и нападения на государственные учреждения.

Он акцентировал, что платежи осуществляются путем переводов на карты банка, связанного с Министерством обороны России. Между тем получатели средств получают инструкции через Telegram о том, как голосовать и распространять ложную информацию о ЕС.

Президентские выборы в Молдове состоятся 20 октября, одновременно с ними проведут референдум об отношении граждан к вступлению в ЕС.

"Европейская правда" уже рассказывала, что Россия сконцентрировала невиданные до сих пор в Молдове усилия, а также финансовые ресурсы для гибридной и дезинформационной кампании.

В Министерстве иностранных дел России недавно возмутились радикальным уменьшением количества избирательных участков, которые Молдова откроет в РФ для голосования своих граждан на президентских выборах.

Подробнее о событиях читайте в статье: Атака на референдум. Как агенты Кремля планируют сорвать голосование о "вступлении" Молдовы в ЕС.