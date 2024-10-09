Как предвыборная кампания в Грузии становится все менее мирной и что будет после выборов

До парламентских выборов в Грузии осталось менее трех недель – решающее голосование состоится 26 октября.

И хотя в Евросоюзе избегают действий, которые можно интерпретировать как вмешательство в ход выборов, на этот раз Брюссель заявил без двусмысленностей: от результатов этих выборов зависит европейское будущее Грузии.

А возможно, и ее существование как независимого государства, предупреждает основатель Грузино-Украинского центра Амиран Хевцуриани в статье Революция возможна: как Грузия готовится к решающим выборам и уличным противостояниям. Далее – краткое ее изложение.

Чем ближе дата парламентских выборов, тем острее становится политический конфликт как внутри страны – между правительством и оппозиционными объединениями, так и за пределами Грузии – между правительством и западными партнерами.

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Сложилась совершенно неординарная для Грузии ситуация: впервые в современной истории оппозиционные силы и стратегические партнеры в унисон обвиняют действующую власть в изменении внешнеполитического вектора страны и преследовании российских интересов.

Как следствие, правительство Грузии получило полную международную изоляцию как от США, так и от Евросоюза.

Более того, эта изоляция уже вышла за пределы дипломатии и приобрела жесткие формы.

И хотя ключевые санкции против грузинских властей еще не введены, однако подготовка к их принятию уже идет.

Скорее всего, увидев массовые нарушения на выборах 26 октября, Вашингтон без особых колебаний пойдет на этот шаг.

После "пощечин" от Запада официальный Тбилиси несколько смягчил тон, но затем снова пошел на эскалацию.

Уже 3 октября "Грузинская мечта" дала неожиданную "пощечину" официальному Вашингтону – именно так оценивают это решение аналитики и эксперты.

Министр внутренних дел Грузии привлек к подготовке выборов подсанкционных лиц. Более того, он признал, что подсанкционные лица продолжают получать зарплату через банковские переводы, что может стать причиной нового скандала и сокрушительного удара по банковской системе Грузии.

Параллельно с тяжелыми днями для властной команды растет влияние президента Саломе Зурабишвили. Она – желанная гостья в ведущих европейских столицах.

Президент создала платформу ("Грузинскую хартию"), вокруг которой объединила все четыре ведущие оппозиционные силы.

Хартия предусматривает формирование временного технического правительства после выборов. Функция такого правительства будет заключаться в быстром проведении демократических реформ, восстановлении испорченных отношений с партнерами и самое главное – в возвращении стране подкрепленного конституцией внешнего курса на евроатлантическую интеграцию.

При этом президент уже заявила, что выбрала кандидата на пост главы такого правительства и намерена срочно обсудить эту кандидатуру с основными оппозиционными силами.

Такая стратегия резко снижает риски раскола оппозиционных сил.

Независимые социологические опросы предсказывают нынешней оппозиции стабильное большинство в новом парламенте.

Проблема в том, что в свободные и демократические выборы в стране уже никто не верит.

Политическая ситуация в Грузии достигает пика напряженности. В оппозиции заявили, что готовы защищать выбор граждан, однако хватит ли у них сил противостоять аппарату насилия от "Грузинской мечты"?

Подробнее – в материале Амирана Хевцуриани Революция возможна: как Грузия готовится к решающим выборам и уличным противостояниям.