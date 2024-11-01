В Канаде говорят, что убеждают другие страны дать разрешение Украине на удары вглубь РФ

Канада пытается убедить другие государства в необходимости предоставить Украине разрешение бить на дальнобойные удары по целям на территории России.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявила в Монреале по завершении конференции по Формуле мира, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

По словам Жоли, Канада одобряет предоставление Украине разрешения на удары вглубь РФ.

Она подчеркнула, что это является частью самозащиты Украины от российской агрессии.

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"Мы также пытаемся убедить другие страны принять эту позицию", – отметила глава МИД Канады.

СМИ ранее сообщили, что согласно оценке разведки США и Пентагона, разрешение Украине наносить дальнобойные удары по территории России принесет Киеву больше недостатков, чем выгод, поэтому они рекомендовали не менять соответствующую политику.

В прошлом месяце президент США намекал на возможность снятия соответствующих ограничений на применение дальнобойного оружия Украиной, сказав, что его администрация "работает над этим вопросом".

В то же время шеф Пентагона Ллойд Остин встал на защиту американских ограничений на дальнобойные удары западным оружием для Украины и настаивал на том, что она может победить Россию даже без такого потенциала.