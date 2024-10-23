Остин считает, что Украина может победить и без разрешения на дальнобойные удары

Министр обороны США Ллойд Остин встал на защиту американских ограничений на дальнобойные удары западным оружием для Украины и настаивал на том, что она может победить Россию даже без такого потенциала.

Об этом он заявил в интервью Fox News, пишет "Европейская правда".

Остин отметил, что Россия уже отвела самолеты, которые она использует для нанесения ударов управляемыми авиабомбами, за пределы действия системы ATACMS.

"Я думаю, что они (украинцы) имеют возможность продолжать наносить удары на большие расстояния, и они будут это делать", – сказал также Остин. "Украина имеет много возможностей, которые мы предоставили в части дронов", – добавил он.

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Глава Пентагона подчеркнул, что украинцы также имеют возможность производить свои собственные беспилотники. "Они очень эффективны. На самом деле мы видели, как они проводят атаки или операции на расстоянии около 400 километров от... границы и даже дальше", – сказал он.

Он также заверил, что верит в победу Украины, и предложил свое определение победы. "Украина абсолютно точно может победить. И мы определяем победу как суверенное государство, которое может защитить свою территорию и сдерживать агрессию в будущем", – сказал глава Пентагона.

Министр обороны США не уточнил, означает ли это, что украинская территория должна определяться границами, которые существовали до 2022 года, или Украина откажется от захваченных Россией территорий в обмен на мир.

Напомним, в понедельник Остин прибыл в Киев с неанонсированным визитом.

В ходе визита он объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 400 млн долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с Остином вопросы оборонных приоритетов, подготовки к зиме и расширения использования дальнобойного оружия.