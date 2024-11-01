В США считают угрозой развитие Китаем и РФ военного потенциала в космосе

В США заявили, что расценивают как угрозу развитие военного потенциала в космосе Китаем и Россией.

Об этом в интервью Politico сказал командующий Космических сил США генерал Брэдли Чанс Зальцман, сообщает "Европейская правда".

При этом, по его словам, стремительное развитие Китаем военных систем космического базирования беспокоит Вашингтон больше, чем возможное российское ядерное оружие в космосе.

"Темпы, с которыми они (Китай) вводят в действие противокосмические средства, поражают воображение", – сказал Зальцман, имея в виду системы, направленные против спутников и космических аппаратов.

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По его словам, внимание часто фокусируется на России и ее разработке своего рода космического ядерного оружия, но более серьезный вызов бросает Китай.

"Объем угроз, разнообразие угроз, которые представляет (Китай), – это особый вызов... но Россия – очень способная космическая держава, и она также вкладывает значительные средства в противокосмическое оружие", – отметил он.

Как известно, Пентагон в этом году активно расширяет возможности для ведения войны в космосе, поскольку считает, что быстрый прогресс Китая и России в космических операциях представляет все большую угрозу для американских спутников на орбите.

Напомним, в феврале этого года стало известно, что США в частном порядке предостерегли Россию от развертывания нового ядерного оружия в космосе, способного вывести из строя большое количество спутников.

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