WSJ: США напрямую предостерегли Россию от размещения ядерного оружия в космосе

США в частном порядке предостерегли Россию от развертывания нового ядерного оружия в космосе, способного вывести из строя большое количество спутников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Издание ссылается на неназванных американских чиновников, которые отметили, что размещение ядерного оружия в космосе нарушит Договор о космосе и поставит под угрозу интересы национальной безопасности США.

Также представители США обращались к Китаю, Индии, странам G7 и другим близким союзникам, которые имеют интересы в космосе и каналы связи с Москвой.

Это является частью дипломатической кампании, которую администрация президента США Джо Байдена разворачивает для предотвращения угрозы.

По данным издания, к одному из каналов привлекли советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и советника президента РФ Юрия Ушакова.

По словам собеседников издания, эти два чиновника общались несколько раз после вторжения России в Украину, когда администрация США пыталась предостеречь Москву от использования ядерного или другого оружия массового уничтожения.

Кроме того, на прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс связывался на прошлой неделе с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщил американский чиновник.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома подтвердил, что США взаимодействовали с россиянами по противоспутниковому оружию, но отказался предоставить конкретную информацию.

Также чиновники Белого дома рассматривают возможность рассекретить и обнародовать дополнительные аспекты того, что известно о противоспутниковом оружии, чтобы сдержать Кремль и успокоить американскую общественность.

Но, решая, обнародовать ли больше информации, они также рискуют рассекретить источники и методы сбора разведданных, поэтому издание сомневается, что американские власти пойдут на такой шаг.

Официально США сообщили Конгрессу и союзникам в Европе о новых разведывательных данных, связанных с российским ядерным потенциалом, который может представлять международную угрозу. Позже источники сообщили, что предупреждение касалось российского потенциала в космосе и спутников.

CNN со ссылкой на источники сообщил, что Россия, вероятно, разрабатывает ядерное космическое оружие, способное создавать энергетическую волну и выводить из строя значительное количество спутников.

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