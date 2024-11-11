Президент Молдовы отреагировала на инциденты с российскими дронами

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала инциденты с российскими дронами, которые недавно упали на территории страны.

Заявление Санду приводит Moldpres, сообщает "Европейская правда".

По словам президента, обнаруженные дроны не представляют опасности для жителей, однако необходимо сохранять бдительность.

Она подчеркнула необходимость "приобрести необходимые технологии, чтобы защитить всю страну и сделать так, чтобы все граждане чувствовали себя в безопасности".

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"Пока эти вещи не представляют опасности для Республики Молдова, но сам факт войны у границ и пролет беспилотников над нашим воздушным пространством – повод для беспокойства", – подчеркнула Санду.

Напомним, в течение воскресенья в Молдове обнаружили два дрона – в Каушанском и Рышканском районах.

Воздушные силы Украины в утренней сводке сообщали о 10 дронах, которые "вышли из воздушного пространства" в направлении России, Беларуси и Молдовы.

Молдавские власти и ранее сообщали об обнаруженных обломках беспилотников после воздушных атак России против Украины.