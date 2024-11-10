В Молдове упал дрон

Полиция Каушанского района Молдовы утром в воскресенье, 10 ноября, обнаружила беспилотник, который упал в окрестностях села Фирледень.

Об этом говорится в сообщении Генерального инспектората полиции Молдовы, которое цитирует "Европейская правда".

Молдавские правоохранители обнаружили дрон после обращения от местного жителя. Территорию, где упал беспилотник, перекрыли.

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"На месте присутствуют все специализированные службы, а специалисты отдела технической взрывотехники Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД проводят исследования беспилотника", – говорится в сообщении.

Пока неизвестно, какой именно беспилотник упал на территории Молдовы, но Воздушные силы Украины в утренней сводке сообщали о 10 дронах, которые "вышли из воздушного пространства" в направлении России, Беларуси и Молдовы.

Молдавские власти и ранее сообщали об обнаруженных обломках беспилотников после воздушных атак России против Украины.

На этой неделе, напомним, в результате атаки российского дрона пострадала киевская многоэтажка, в которой живет посол Эстонии Аннели Кольк.