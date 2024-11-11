Глава МИД Финляндии выступает против "финляндизации" Украины

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен считает, что навязывание Украине нейтралитета, как это было в финской истории после войны с Советским Союзом в 1940-х годах, не приведет к мирному решению кризиса с Россией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью Reuters.

Валтонен напомнила, что Финляндия сначала защищалась от нападения СССР во время Второй мировой войны и, несмотря на заключенный мир, всегда продолжала вооружаться, опасаясь нового конфликта.

"Я против этого ("финляндизации". – Ред.). Давайте посмотрим правде в глаза, Украина была нейтральной до того, как на нее напала Россия. Это точно не то, что я бы я навязывала Украине. Безусловно, не как первая альтернатива", – добавила глава финского МИД.

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Она также выразила сомнение, можно ли в целом доверять России, даже если она согласится на какое-то соглашение с Украиной, подчеркнув, что принуждение Украины к принятию условий против ее воли разрушит международную систему.

"Я очень хочу избежать ситуации, когда любая европейская страна или США начнут переговоры через голову Украины. Большая держава может не просто захватить территорию, но и существенно ослабить суверенитет другой страны", – подчеркнула Валтонен.

"Финляндизацией" называют политику, которой Финляндия была вынуждена придерживаться после проигрыша СССР в Зимней войне 1939-1940 годов: дружеские и уступчивые отношения с восточным соседом в сочетании с нейтралитетом для сохранения независимости.

Подробнее об этом вы можете прочитать в архивном тексте "ЕвроПравды".

Учитывая перспективу того, что избранный президент США Дональд Трамп стремится как можно быстрее завершить войну в Украине, одним из его сценариев считают навязывание Украине нейтрального статуса.

Россия неоднократно требовала от Украины сохранять нейтралитет ради мира, что де-факто устранило бы ее стремление к членству в НАТО.