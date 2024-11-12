У Шольца подтвердили дату голосования, которое может запустить досрочные выборы

Председатель фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених заявил, что голосование за вотум доверия правительству Олафа Шольца должно состояться 16 декабря.

Как пишет "Европейская правда", его слова цитирует Zeit.

По словам Мютцениха, 11 декабря Шольц представит вотум доверия Бундестагу в письменной форме, после чего состоится голосование за него.

Вместе с лидером крупнейшей оппозиционной парламентской фракции ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем представитель СДПГ предложит эту дату президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

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В случае, если правительству Шольца объявят вотум недоверия, внеочередные выборы в Бундестаг состоятся 23 февраля 2025 года.

Сам Мерц заявил, что из-за позднего голосования за вотум доверия, "по сути, мы теряем около месяца для выборов в следующий немецкий Бундестаг, а следовательно, и для формирования правительства в эти сроки"

Однако он дал понять, что 23 февраля является "хорошим решением", цитирует его Bild.

Напомним, политический кризис в Германии начался 6 ноября, когда Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера.

После распада коалиции Шольц сначала назвал 15 января датой проведения голосования за вотум доверия к его правительству меньшинства. Однако недавно он заявил, что готов провести голосование до Рождества.

Детали политического кризиса в Германии в статье: Германия идет к смене власти: как развалилась коалиция Олафа Шольца и что будет дальше.