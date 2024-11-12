Премьер Чехии: Разговор с Трампом меня удивил в двух моментах

Премьер-министр Чехии Петр Фиала поговорил с избранным президентом США Дональдом Трампом о двусторонних отношениях, а также о ситуации на Ближнем Востоке и войне в Украине.

Подробности разговора он рассказал журналистам в кулуаре климатического саммита СОР29 в Баку, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

По словам Фиалы, разговор с Трампом "удивил меня в двух моментах".

"Была действительно открытая дискуссия. Дональд Трамп спросил меня о моих взглядах на украинско-российский конфликт и его решения. Я также был удивлен сердечностью и доброжелательностью разговора", – поделился он.

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Также чешский премьер добавил, что Трамп вспомнил о своих личных связях с Чехией и хорошо отзывался о своих отношениях со страной.

На вопрос, рассказал ли Трамп, который ранее пообещал прекратить войну России против Украины до своей инаугурации, какие-то детали своего плана, Фиала отказался говорить о деталях разговора, но выразил уверенность, что каждый скажет то, что хотел сказать публично.

"Безусловно, иметь дело с российской агрессией в Украине, иметь дело с этой ситуацией будет нелегко, я думаю, мы все это знаем", – указал Фиала.

Дональд Трамп, которого избрали следующим президентом США, уже успел провести телефонные разговоры с рядом мировых лидеров.

На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что имел "замечательный" первый телефонный разговор с Трампом после его переизбрания.

Но Киев и его союзники опасаются, что США могут свернуть свою военную поддержку после того, как республиканец вступит в должность в январе. В частности, в Киеве считают, что с победой Дональда Трампа на выборах в США шансы приглашения Украины в НАТО снизились.