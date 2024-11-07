Зеленский и Трамп договорились развивать сотрудничество между странами

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом, который побеждает на президентских выборах в США; в ходе переговоров стороны договорились развивать сотрудничество между странами.

Об этом он сообщил в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как анонсировал в ночь на 7 ноября Зеленский – он провел "замечательный" телефонный разговор с Трампом, во время которого поздравил его с "исторической и убедительной победой".

"Этот результат стал возможным благодаря его впечатляющей избирательной кампании. Отметил его семью и команду за их прекрасную работу", – отметил он.

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По словам Зеленского, они с Трампом договорились поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество между странами.

"Сильное и непоколебимое лидерство США является жизненно важным для мира и для справедливого мира", – добавил он.

Накануне, еще до объявления официальных результатов, Зеленский поздравил Трампа с победой на выборах. Тогда он отметил, что Украина заинтересована в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим странам.

Сообщалось, что двое должностных лиц Белого дома рассказали изданию Politico о том, что администрация президента США Джо Байдена планирует ко дню инаугурации Трампа использовать все выделенные на военную помощь Украине средства, которые еще остались.

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