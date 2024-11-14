Будущий советник Трампа высказался по поводу урегулирования российско-украинской войны

Вероятный советник по национальной безопасности Майк Уолтц в будущей администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа отмечает, что республиканец хочет привести Украину и Россию к переговорам.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на его комментарий "Голосу Америки".

Как известно, Майк Уолтц может стать советником по национальной безопасности в будущей администрации президента США.

После встречи республиканцев с Трампом в среду, 13 ноября, Уолтц заявил, что Трамп хочет усадить Украину и Россию за стол переговоров.

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"Президент четко высказался, что он желает привести обе стороны к столу переговоров. Он сосредоточен на прекращении войны, а не ее продолжении", – подчеркнул он.

Уолтц акцентировал, что видение политики безопасности в отношении Украины зависит от решения Трампа.

"Это зависит не от меня, а от решения президента", – добавил номинированный на должность советника президента по нацбезопасности.

Заметим, что в администрации Джо Байдена должность советника по национальной безопасности занимает Джейк Салливан. Советник отвечает за информирование президента о ключевых вопросах национальной безопасности и координацию с различными агентствами.

Как рассказывала "Европейская правда", Уолтц – ветеран армии США и первый "зеленый берет" (служил в Силах спецопераций США), который избрался в Конгресс.

Накануне писали, что Трамп может вскоре назначить специального представителя, который будет отвечать за "переговоры о прекращении войны" Украины и России.

На прошлой неделе The Wall Street Journal сообщило, что в окружении Трампа по выполнению его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летний мораторий на принятие Украины в НАТО.