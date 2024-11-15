Литва изучает опыт Украины по мобилизации и рекрутингу

Литва изучает украинский опыт организации мобилизации, рекрутинга и подготовки военных в условиях войны.

Об этом шла речь во время встречи представителей Министерства обороны Украины с делегацией Вооруженных сил Литвы, передает "Европейская правда".

Как сообщили в Минобороны, при обсуждении заместитель министра обороны Украины, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник подчеркнул важность сотрудничества между двумя странами и поблагодарил Литву за ее постоянную поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

Отмечается, что украинская сторона рассказала о реформах в сфере мобилизации и рекрутинга.

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В частности, о создании 44 рекрутинговых центров в большинстве регионов Украины, куда сейчас могут обращаться граждане для поступления на военную службу по контракту.

Также стороны обсудили нововведения этого года, направленные на усиление обороноспособности: возможность рекрутинга непосредственно в конкретную воинскую часть и введение с 2025 года базовой военной службы вместо срочной.

В свою очередь, начальник Службы военного призыва и рекрутмента Литвы Арунас Балчюнас подчеркнул, что для страны, которая также граничит с Россией, важно изучить опыт Украины, полученный за тысячу дней войны.

"Литва также граничит с Российской Федерацией, поэтому нас интересует опыт, который Украина получила почти за тысячу дней сопротивления. Когда на смену мирному времени приходят военные события, то все очень быстро меняется. И военным, которые отвечают за безопасность государства, очень важно быть готовыми к этим изменениям", – акцентировал он.

Также, как передает Минобороны, литовская делегация рассказала о собственных инициативах в организации реестров военнообязанных граждан и их оповещения для прохождения службы, что также стало важной темой обмена опытом между двумя странами.

Стороны также договорились продолжать сотрудничество для укрепления обороноспособности и обеспечения национальной безопасности двух стран с использованием передового опыта и инноваций.

В начале октября стало известно, что Литва приобретет дополнительные системы противовоздушной обороны средней дальности NASAMS за 234 млн евро.

15 октября писали, что Литва решила создать два новых батальона гусеничных боевых машин пехоты, а также закупить дополнительную партию БМП Vilkas за 370 млн евро.

В ноябре правительство Литвы выделило 2,4 млн евро на развитие потенциала беспилотников.