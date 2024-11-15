СМИ: Шольц поговорил с Путиным впервые почти за два года

Канцлер Германии Олаф Шольц в пятницу, 15 ноября, поговорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщили газета Süddeutsche Zeitung и информагентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Разговор, о котором стороны официально не сообщали, "состоялся в пятницу днем после длительной подготовки", говорится в публикации SZ.

По информации источника Reuters, Шольц и Путин говорили около часа.

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Напомним, последний телефонный разговор между Путиным и Шольцем состоялся 2 декабря 2022 года.

Таким образом, канцлер Германии стал первым главой правительства из стран, наиболее поддерживающих Украину, который возобновил прямой контакт с Путиным.

Ранее Шольц неоднократно подчеркивал, что готов говорить с Путиным о возможных решениях для прекращения российской агрессии против Украины. Недавно канцлер ФРГ говорил о готовности провести переговоры с лидером России "в скором времени".

В Кремле заявляли, что Путин готов разговаривать с Шольцем, но российская сторона не получала предложений от Берлина.