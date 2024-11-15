ЗМІ: Шольц поговорив з Путіним уперше за майже два роки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у п’ятницю, 15 листопада, поговорив з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Про це повідомили газета Süddeutsche Zeitung та інформагентство Reuters, пише "Європейська правда".

Розмова, про яку сторони офіційно не повідомляли, "відбулася в п'ятницю вдень після тривалої підготовки", йдеться в публікації SZ.

За інформацією джерела Reuters, Шольц і Путін говорили близько години.

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Жодних подробиць розмови ані в Москві, ані в Берліні не оприлюднювали.

Нагадаємо, остання телефонна розмова між Путіним і Шольцом відбулася 2 грудня 2022 року.

Таким чином, канцлер Німеччини став першим главою уряду з країн, що найбільше підтримують Україну, який відновив прямий контакт з Путіним.

Раніше Шольц неодноразово підкреслював, що готовий говорити з Путіним про можливі рішення для припинення російської агресії проти України. Нещодавно канцлер ФРН говорив про готовність провести переговори з лідером Росії "незабаром".

У Кремлі заявляли, що Путін готовий розмовляти з Шольцом, але російська сторона не отримувала пропозицій від Берліна.