Шольц позвонил Путину, чтобы настаивать на переговорах РФ с Украиной

Немецкая сторона подтвердила факт телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца с хозяином Кремля Владимиром Путиным в пятницу, 15 ноября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как сообщил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, Шольц "осудил российскую захватническую войну против Украины и призвал Путина прекратить ее и вывести войска".

Дополнено. Сам Шольц также рассказал о разговоре с Путиным, отметив, что сам позвонил хозяину Кремля.

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Ich habe mit Präsident Putin telefoniert und ihn aufgefordert, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden und seine Truppen zurückzuziehen. Russland muss Bereitschaft zu Verhandlungen mit der Ukraine zeigen – mit dem Ziel eines gerechten und dauerhaften Friedens. pic.twitter.com/Izs5RYe0QF – Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 15, 2024

"Федеральный канцлер настаивал, что Россия должна быть готова к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира и подчеркнул непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в мирном процессе", – говорится в заявлении Гебештрайта.

Также, добавили в правительстве ФРГ, канцлер подчеркнул "непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии так долго, как это будет необходимо".

Ранее о телефонном разговоре Путина и Шольца сообщили СМИ.

Последний раз они говорили по телефону 2 декабря 2022 года. Таким образом, канцлер Германии стал первым главой правительства из стран, наиболее поддерживающих Украину, который возобновил прямой контакт с Путиным.

Ранее Шольц неоднократно подчеркивал, что готов говорить с Путиным о возможных решениях для прекращения российской агрессии против Украины. Недавно канцлер ФРГ говорил о готовности провести переговоры с лидером России "в скором времени".