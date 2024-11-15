Шольц позвонил Путину, чтобы настаивать на переговорах РФ с Украиной
Новости — Пятница, 15 ноября 2024, 16:27 —
Немецкая сторона подтвердила факт телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца с хозяином Кремля Владимиром Путиным в пятницу, 15 ноября.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Как сообщил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, Шольц "осудил российскую захватническую войну против Украины и призвал Путина прекратить ее и вывести войска".
Дополнено. Сам Шольц также рассказал о разговоре с Путиным, отметив, что сам позвонил хозяину Кремля.
Ich habe mit Präsident Putin telefoniert und ihn aufgefordert, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden und seine Truppen zurückzuziehen. Russland muss Bereitschaft zu Verhandlungen mit der Ukraine zeigen – mit dem Ziel eines gerechten und dauerhaften Friedens. pic.twitter.com/Izs5RYe0QF– Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 15, 2024
"Федеральный канцлер настаивал, что Россия должна быть готова к переговорам с Украиной с целью достижения справедливого и прочного мира и подчеркнул непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в мирном процессе", – говорится в заявлении Гебештрайта.
Также, добавили в правительстве ФРГ, канцлер подчеркнул "непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии так долго, как это будет необходимо".
Ранее о телефонном разговоре Путина и Шольца сообщили СМИ.
Последний раз они говорили по телефону 2 декабря 2022 года. Таким образом, канцлер Германии стал первым главой правительства из стран, наиболее поддерживающих Украину, который возобновил прямой контакт с Путиным.
Ранее Шольц неоднократно подчеркивал, что готов говорить с Путиным о возможных решениях для прекращения российской агрессии против Украины. Недавно канцлер ФРГ говорил о готовности провести переговоры с лидером России "в скором времени".