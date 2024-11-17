В НАТО осудили массированную атаку РФ против Украины

В НАТО осудили массированные нападения России на ряд регионов Украины, когда гражданские лица были убиты и подвергнуты террору.

Заявление пресс-секретаря Альянса приводит Tagesschau, передает "Европейская правда".

В НАТО обратили внимание, что атаки были направлены на критически важную энергетическую инфраструктуру.

Альянс поддерживает Украину, и союзники будут продолжать делать свой вклад в укрепление обороноспособности Украины, заявила пресс-секретарь НАТО.

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В НАТО также воспользовались случаем успокоить своих союзников.

В частности, в соседней Польше, которая является членом НАТО, истребители были подняты в воздух в качестве меры предосторожности из-за атаки – в том числе на Львов, который находится близко к границе.

Из-за войны России Альянс усилил свою противовоздушную и противоракетную оборону, пояснила пресс-секретарь, добавив, что они будут продолжать оценивать ситуацию: "Мы будем продолжать оценивать наше развертывание и защищать всех партнеров по Альянсу".

В ночь на 17 ноября российские оккупанты осуществили комбинированный удар по объектам энергетического сектора Украины 210 ракетами и БПЛА, из них 144 уничтожены.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что последняя массированная ракетная атака России против Украины является ответом военного преступника Владимира Путина тем, кто звонил или посещал его в последнее время.