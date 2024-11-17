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Сибіга про ракетну атаку РФ: Це відповідь тим, хто дзвонив Путіну і відвідував його

Новини — Неділя, 17 листопада 2024, 09:26 — Іванна Костіна

Остання масована ракетна атака Росії проти України є відповіддю воєнного злочинця Владіміра Путіна тим, хто телефонував чи відвідував його останнім часом.

Як передає "Європейська правда", про це глава МЗС Андрій Сибіга написав на своєму X (Twitter).

Міністр наголосив на потребі "миру через силу", а не замирення агресора.

"Росія розпочала одну з найбільших повітряних атак: безпілотники та ракети проти мирних міст, сплячих цивільних, об'єктів критичної інфраструктури.

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Це справжня відповідь воєнного злочинця Путіна всім тим, хто дзвонив і відвідував його останнім часом. Нам потрібен мир через силу, а не умиротворення", – заявив Сибіга.

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля. Тоді Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

Депутат від головної опозиційної сили ХДС/ХСС Юрген Гардт вважає, що Путін розцінить цей крок Шольца, "як прояв слабкості, а не сили".

Водночас, генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Маттіас Мірш виступив на захист такого рішення канцлера.

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Сибіга Війна з РФ
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