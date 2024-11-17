Сибіга про ракетну атаку РФ: Це відповідь тим, хто дзвонив Путіну і відвідував його

Остання масована ракетна атака Росії проти України є відповіддю воєнного злочинця Владіміра Путіна тим, хто телефонував чи відвідував його останнім часом.

Як передає "Європейська правда", про це глава МЗС Андрій Сибіга написав на своєму X (Twitter).

Міністр наголосив на потребі "миру через силу", а не замирення агресора.

"Росія розпочала одну з найбільших повітряних атак: безпілотники та ракети проти мирних міст, сплячих цивільних, об'єктів критичної інфраструктури.

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Це справжня відповідь воєнного злочинця Путіна всім тим, хто дзвонив і відвідував його останнім часом. Нам потрібен мир через силу, а не умиротворення", – заявив Сибіга.

Russia launched one of the largest air attacks: drones and missiles against peaceful cities, sleeping civilians, critical infrastructure. This is war criminal Putin’s true response to all those who called and visited him recently. We need peace through strength, not appeasement. – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) November 17, 2024

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля. Тоді Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

Депутат від головної опозиційної сили ХДС/ХСС Юрген Гардт вважає, що Путін розцінить цей крок Шольца, "як прояв слабкості, а не сили".

Водночас, генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Маттіас Мірш виступив на захист такого рішення канцлера.