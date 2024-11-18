Шольц не изменил позицию по дальнобойному оружию для Украины, несмотря на разрешение США на удары

В немецком правительстве говорят, что канцлер Олаф Шольц не готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на разрешение США на удары ATACMS по российской территории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель спикера правительства Германии Вольфганг Бюхнер, которого цитирует AFP.

По его словам, позиция федерального канцлера по этому вопросу остается "неизменной".

Шольц взял на себя "четкие обязательства" по этому вопросу и заявил, что "не изменит своей позиции", добавил Бюхнер.

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Он указал, что для Шольца важно, "чтобы эта война не переросла в эскалацию".

"По этой причине канцлер не хотел "переступать определенные границы... в своей военной поддержке Украины", – добавил Бюхнер.

Как ранее сообщали СМИ, президент США Джо Байден впервые дал разрешение Украине применить дальнобойное американское оружие по территории РФ.

По данным портала Axios, сейчас речь идет о территории Курской области, и решение задумано как реакция на привлечение в войну войск Северной Кореи.

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