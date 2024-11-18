Разведка Британии: В октябре среднесуточные потери РФ составили рекордных 1354 человека

Разведка Великобритании проанализировала потери российской армии в живой силе в течение октября и первых 12 дней ноября.

Соответствующий обзор опубликован в X (Twitter) британского Минобороны, сообщает "Европейская правда".

Британская разведка рассказала, что октябрь 2024 года стал тяжелым месяцем войны для России, с рекордными потерями среди российских войск в Украине.

Со ссылкой на данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины военные отметили, что среднесуточные потери российских военных в октябре составили 1354 человека – это самый высокий показатель с начала войны. Эти цифры охватывают как погибших, так и раненых.

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Как отмечают военные аналитики, за первые 12 дней ноября потери российских войск оставались на высоком уровне, со среднесуточным показателем 1498 человек. Это свидетельствует о том, что тенденция к росту потерь российских войск вероятно продолжится.

Разведка Британии также отметила, что в октябре Россия также понесла наибольшие месячные потери за весь период войны – 41 980 человек, что значительно превышает предыдущий рекорд в 39 110 человек, зафиксированный в мае 2024 года. По последним подсчетам, с начала войны Россия, вероятно, потеряла более 700 тысяч человек.

Также британцы обратили внимание на то, что Россия увеличила темпы наступательных операций, в частности: в районах Курска, на востоке реки Оскол, у Торецка, Покровска и Угледара.

Карта: Deepstate

Ожидается, что эти наступательные действия будут продолжаться и в течение зимнего периода, с высокой вероятностью Россия будет нести еще большие потери.

Напомним, в разведывательном центре Сил обороны Эстонии указывают, что Россия накапливает войска, чтобы попытаться вытеснить украинские силы из Курской области в ближайшие недели или месяцы.

Накануне разведка Великобритании отметила растущее давление российских сил на Купянск в Харьковской области.