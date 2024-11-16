Эстонская разведка прогнозирует активизацию боев в Курской области

В разведывательном центре Сил обороны Эстонии указывают, что Россия накапливает войска, чтобы попытаться вытеснить украинские силы из Курской области в ближайшие недели или месяцы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии Ант Кивисельг, которого цитирует ERR.

По его словам, сейчас в Курской области продолжаются атаки, как украинских, так и российских войск, причем районы переходят от одной стороны к другой.

Кивисельг указал на сообщения о том, что контингент российских войск в Курской области постоянно увеличивается, и, по данным украинских вооруженных сил, сейчас в регионе находится около 50 тысяч военнослужащих, из которых около 10 тысяч – северокорейские.

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"Можно сказать, что такое большое количество войск и возможная концентрация в приграничных районах выражает желание РФ вытеснить украинские силы из Курской области в ближайшие недели или месяцы. Вероятнее всего, они попытаются это сделать до наступления холодов или, самое позднее, в январе 2025 года", – отметил он.

Эстонские разведчики также фиксируют увеличение количества атак РФ в Донецкой и Луганской областях.

"Основные боевые контакты происходят в Покровском и Кураховском районах, где давление со стороны Российской Федерации в последние недели было постоянным", – рассказал Кивисельг.

Ранее в эстонском Генштабе отмечали, что РФ пытается захватить как можно больше территорий до морозов.

Британская разведка ранее отмечала, что Россия продолжает давление в Донецкой области и держит там значительные силы, что и обеспечило последние успехи на этом участке фронта.