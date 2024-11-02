В Британии Консервативная партия выбрала нового лидера после поражения на летних выборах

Новым лидером британской Консервативной партии выбрали бывшего министра торговли Кими Баденох.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

За Баденох отдали свои голоса 53 806 однопартийцев. Ее соперник бывший младший министр по вопросам иммиграции Великобритании Роберт Дженрик набрал 41 388 голосов.

После объявления результатов Баденох обратилась к своим однопартийцам и сказала, что для нее "огромная честь быть избранной на эту должность, возглавить партию, которую я люблю – партию, которая так много мне дала".

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Она также поблагодарила экс-премьера Риши Сунака, сказав, что "никто не работал так усердно в такие трудные времена", а затем пожелала ему "всего наилучшего в будущем".

Говоря о задачах, которые стоят перед Консервативной партией, Баденох отметила, что "наша первая обязанность... – привлечь это лейбористское правительство к ответственности"

"Наша вторая, не менее важная обязанность – подготовиться в течение следующих нескольких лет к управлению государством", – добавила новый лидер партии

По ее словам, партия нуждается в четкой политике – и четком плане, как ее реализовать.

"Эта огромная работа начинается сегодня", – резюмировала Баденох.

Напомним, Риши Сунак был лидером Консервативной партии и премьер-министром с октября 2022 года, но ушел в отставку в начале июля после инициированных им же досрочных парламентских выборов.

По их итогам консерваторы потерпели разгромное поражение, а оппозиционная Лейбористская партия получила лучший за два десятилетия результат и сформировала однопартийное правительство.