У Британії Консервативна партія обрала нового лідера після поразки на літніх виборах

Новою лідеркою британської Консервативної партії обрали колишню міністерку торгівлі Кімі Баденох.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

За Баденох віддали свої голоси 53 806 однопартійців. Її суперник колишній молодший міністр з питань імміграції Британії Роберт Дженрік набрав 41 388 голосів.

Після оголошення результатів Баденох звернулась до своїх однопартійців і сказала, що для неї "величезна честь бути обраною на цю посаду, очолити партію, яку я люблю – партію, яка так багато мені дала".

Реклама:

Вона також подякувала експрем’єру Ріші Сунаку, сказавши, що "ніхто не працював так старанно в такі важкі часи", а потім побажала йому "всього найкращого в майбутньому".

Говорячи про завдання, які стоять перед Консервативною партією, Баденох зазначила, що "наш перший обов'язок... – притягнути цей лейбористський уряд до відповідальності"

"Наш другий, не менш важливий обов'язок – підготуватися протягом наступних кількох років до управління державою", – додала нова лідерка партії

За її словами, партія потребує чіткої політики – і чіткого плану, як її реалізувати.

"Ця величезна робота починається сьогодні", – резюмувала Баденох.

Нагадаємо, Ріші Сунак був лідером Консервативної партії та прем’єр-міністром з жовтня 2022 року, але пішов у відставку на початку липня після ініційованих ним же дострокових парламентських виборів.

За їхніми підсумками консерватори зазнали розгромної поразки, а опозиційна Лейбористська партія отримала найкращий за два десятиліття результат і сформувала однопартійний уряд.