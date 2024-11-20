Премьер Британии о новой ядерной доктрине РФ: Безответственная риторика

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя недавнее изменение ядерной доктрины России, заявил, что это не отпугнет его от поддержки Украины.

Заявление британского премьера приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Стармер назвал "безответственной" ядерную риторику российской стороны.

"Из России доносится безответственная риторика, и это не помешает нам поддержать Украину", – сказал он журналистам на саммите G20 в Бразилии.

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Глава британского правительства также отметил, что кремлевский правитель Владимир Путин является "автором своего собственного изгнания", указав, что тот третий год подряд не посещает саммит лидеров G20.

"Я еще раз говорю (Путину): прекратите войну, убирайтесь из Украины", – подчеркнул Стармер.

Накануне Путин подписал обновленную ядерную доктрину, в которой расширили условия применения российского ядерного оружия.

Это стало очередной попыткой Москвы прибегнуть к ядерному шантажу, что она неоднократно делала с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Глава Военного комитета НАТО, голландец Роб Бауэр говорил, что если бы западных лидеров не сковывал в решениях риск применения Россией ядерного оружия, они пошли бы и на привлечение своих войск, чтобы помочь Украине в войне.