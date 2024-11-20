Посольство Испании следом за США предупредило о риске ударов по Украине

Посольство Испании в Киеве приняло решение о закрытии после получения "конкретной" информации о возможном "крупном авиаударе" по городу в среду, 20 ноября.

Об этом сообщает агентство EFE, информирует "Европейская правда".

В письме к гражданам Испании, проживающим в Украине, посольство рекомендует "принять чрезвычайные меры безопасности, соблюдать все рекомендации местных властей и убедиться, что рядом есть укрытие".

В посольстве также добавили, что не будут предоставлять услуги в течение дня 20 ноября из-за "повышенного риска авиаударов по всей Украине".

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Ранее США призвали своих граждан на территории Украины проявить максимальную осторожность в связи с риском большой воздушной атаки со стороны РФ 20 ноября; посольство в связи с этим будет закрыто.

Напомним, во вторник неофициально появилась информация о первом применении американских ракет ATACMS по территории России после соответствующего разрешения США.

Украинские источники утверждали, что удар ATACMS нанесли по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России в городе Карачев Брянской области.

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