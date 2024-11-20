Зеленский: Трамп "значительно сильнее" Путина

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Дональд Трамп, победивший на президентских выборах в США, поможет поспособствовать завершению полномасштабной войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Fox News.

Зеленский отметил, что считает дипломатию единственным способом закончить войну, и тогда как хозяин Кремля Владимир Путин пока не готов идти на такой шаг, "это также гораздо больше зависит от Соединенных Штатов Америки".

"Путин слабее Соединенных Штатов Америки. Президент Соединенных Штатов Америки имеет и силу, и власть, и оружие, и он может снизить цену на энергоресурсы. Кстати, я слышал сигнал в СМИ от президента Трампа, что он думает о том, чтобы снизить цены на энергоресурсы, на нефть, и это нужно сделать", – добавил он.

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По мнению Зеленского, Трамп сможет повлиять на Путина для прекращения войны, хотя "это будет непросто".

"Потому что он (Трамп. – Ред.) намного сильнее Путина. Он сильнее. Соединенные Штаты сильнее. Экономически сильнее. Соединенные Штаты имеют очень большое влияние", – считает глава государства.

В то же время он предостерег, что в случае сокращения поддержки США на оборону Украины, "я думаю, что мы проиграем".

"Конечно, в любом случае, мы останемся и будем бороться. У нас есть производство, но этого недостаточно, чтобы победить. И я думаю, что этого недостаточно, чтобы выжить. Но это будет, если такой выбор будет американский выбор, поэтому мы будем решать, что нам придется делать", – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский говорил, что у него с избранным президентом США Дональдом Трампом сложилось конструктивное взаимодействие, и учитывая политику будущей администрации, "война закончится быстрее".

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