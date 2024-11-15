Зеленский считает, что при Трампе война в Украине "завершится быстрее"

Президент Владимир Зеленский утверждает, что у него с избранным президентом США Дональдом Трампом сложилось конструктивное взаимодействие, и учитывая политику будущей администрации, "война закончится быстрее".

Об этом Зеленский сказал в интервью "Украинскому радио", отрывок из которого цитирует "Суспільне", сообщает "Европейская правда".

Глава государства сказал, что у украинской стороны была возможность аргументированно изложить свою позицию относительно видения мира. "Базис, на котором мы стоим, он (Трамп. – Ред.) услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал", – указал он.

Зеленский также отверг возможность того, что Трамп будет принуждать Украину к переговорам с Россией.

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"Мы – независимая страна. И мы во время этой войны – и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами – доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает", – аргументировал президент.

Он отметил, что для Украины важно достижение справедливого мира, "чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую вам навязали".

"Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это также очень важно", – отметил Зеленский.

Как известно, во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал как можно быстрее завершить войну в Украине, хотя не рассказывал, как именно планирует этого достичь.

Недавно Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на российско-украинской войне, поскольку "она должна прекратиться".

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