Зеленський: Трамп "значно сильніший" за Путіна

Президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що Дональд Трамп, який переміг на президентських виборах у США, допоможе посприяти завершенню повномасштабної війни в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

Зеленський зазначив, що вважає дипломатію єдиним способом закінчити війну, й тоді як господар Кремля Владімір Путін наразі не готовий іти на такий крок, "це також набагато більше залежить від Сполучених Штатів Америки".

"Путін слабший за Сполучені Штати Америки. Президент Сполучених Штатів Америки має і силу, і владу, і зброю, і він може знизити ціну на енергоресурси. До речі, я чув сигнал у ЗМІ від президента Трампа, що він думає про те, щоб знизити ціни на енергоресурси, на нафту, і це потрібно зробити", – додав він.

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На думку Зеленського, Трамп зможе вплинути на Путіна для припинення війни, хоча "це буде непросто".

"Тому що він (Трамп. – Ред.) набагато сильніший за Путіна. Він сильніший. Сполучені Штати сильніші. Економічно сильніші. Сполучені Штати мають дуже великий вплив", – вважає глава держави.

Водночас він застеріг, що в разі скорочення підтримки США на оборону України, "я думаю, що ми програємо".

"Звичайно, в будь-якому випадку, ми залишимося і будемо боротися. У нас є виробництво, але цього недостатньо, щоб перемогти. І я думаю, що цього недостатньо, щоб вижити. Але це буде, якщо такий вибір буде американський вибір, тому ми будемо вирішувати, що нам доведеться робити", – сказав Зеленський.

Раніше Зеленський говорив, що в нього з обраним президентом США Дональдом Трампом склалась конструктивна взаємодія, і з огляду на політику майбутньої адміністрації "війна закінчиться швидше".

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