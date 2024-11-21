Польша поднимала авиацию из-за ракетной атаки РФ против Украины

Польша утром 21 ноября поднимала военную авиацию в связи с ракетной атакой РФ против Украины.

Как информирует RMF24, пишет "Европейская правда", об этом сообщили в Оперативном командовании вооруженных сил Польши.

После информации о пусках российских ракет польское командование распорядилось подготовиться к возможному попаданию воздушных целей на территорию Польши.

"В соответствии с предусмотренными процедурами, Оперативное командование активировало все имеющиеся силы и ресурсы в своем распоряжении. Были подняты очередные истребители, а наземные средства ПВО и средства радиолокационного распознавания приведены в состояние высокой готовности", – говорится в сообщении.

Реклама:

Российская воздушная атака утром 21 ноября была сосредоточена на Левобережье Украины.

Во время предыдущей атаки утром 17 ноября ракеты долетели в самые западные области Украины, на Львовщине из-за падения обломков погибла женщина.

Тем временем Венгрия анонсировала развертывание ПВО в районах недалеко от границы с Украиной, объяснив это опасением эскалации после разрешения Украине бить западными ракетами вглубь территории РФ.