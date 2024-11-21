Венгрия развернет ПВО на востоке страны после разрешения Украине бить западным оружием вглубь РФ

Министр обороны Венгрии распорядился развернуть противовоздушную оборону в районах страны, ближайших к границе с Украиной, объяснив это опасением эскалации после разрешения Украине бить западным оружием вглубь территории России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Telex.

Венгерский министр обороны Кристоф Шалай-Бобровницкий заявил в своем Facebook, что распорядился развернуть на северо-востоке страны средства ПВО, объяснив это тем, что масштабы российско-украинской войны "больше, чем когда-либо, и война вошла в опасную фазу".

Он объяснил это, в частности, снятием дальнобойных ограничений для Украины и связал с этим утверждение Путиным обновленной ядерной доктрины, в которой Россия расширила возможные условия применения ядерного оружия (напомним, правитель Кремля анонсировал этот шаг еще в конце сентября).

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В минувшие выходные, когда несколько российских ракет сбили уже недалеко от границы с Венгрией в Карпатах, глава МИД Венгрии Петер Сийярто отреагировал заявлением о необходимости "увеличить усилия для приближения мира".

После известий о снятии дальнобойных ограничений для Украины Сийярто обвинил действующую администрацию США в "атаке на новую реальность", возникающую после победы Дональда Трампа, и создании угрозы расширения войны.

После первых ударов Украины, вероятно, западными ракетами вглубь территории РФ венгерский премьер-министр Виктор Орбан созвал заседание Совета обороны, чтобы обсудить угрозу эскалации войны.