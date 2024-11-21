Польща піднімала авіацію через ракетну атаку РФ проти України

Польща вранці 21 листопада піднімала військову авіацію у зв’язку з ракетною атакою РФ проти України.

Як інформує RMF24, пише "Європейська правда", про це повідомили в Оперативному командуванні збройних сил Польщі.

Після інформації про пуски російських ракет польське командування розпорядилося підготуватись до можливого потрапляння повітряних цілей на територію Польщі.

"Відповідно до передбачених процедур, Оперативне командування активувало усі наявні сили і ресурси у своєму розпорядженні. Було піднято чергові винищувачі, а наземні засоби ППО і засоби радіолокаційного розпізнання приведено у стан найвищої готовності", – йдеться у повідомленні.

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Російська повітряна атака вранці 21 листопада була зосереджена на Лівобережжі України.

Під час попередньої атаки вранці 17 листопада ракети долетіли у найзахідніші області України, на Львівщині через падіння уламків загинула жінка.

Тим часом Угорщина анонсувала розгортання ППО у районах неподалік кордону з Україною, пояснивши це побоюванням ескалації після дозволу Україні бити західними ракетами вглиб території РФ.