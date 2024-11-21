Посол России бездоказательно разглагольствует о "прямом участии" Британии в войне в Украине

Российский посол в Великобритании Андрей Келин обвинил Лондон в якобы "непосредственном участии" в захватнической войне России против Украины, но не привел никаких доказательств своих слов.

Такое он сказал в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос ведущего о том, обвиняет ли Келин Британию в участии в войне в Украине, российский посол заявил: "Безусловно".

"Британия, Соединенное Королевство сейчас принимает непосредственное участие в этой войне, потому что эти боевые действия не могут происходить без персонала НАТО, британского персонала в том числе", – пояснил он свою логику.

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Когда ведущий Sky News напомнил ему о том, как России помогают Иран, Северная Корея и Китай в ведении войны против Украины, Келин сперва заявил, что ему "не дают ответить", а затем принялся говорить о "наемниках" в Украине.

"Есть много наемников из разных стран, которые сейчас воюют на стороне Украины. Мы только что видели в районе Курска польское подразделение, которое имеет специальную форму, которую носят польские солдаты, то какое это имеет значение?" – подытожил глава посольства РФ в Лондоне.

Заявления Келина прозвучали на фоне сообщений о том, что Украина применила британские крылатые ракеты Storm Shadow для ударов по территории России.

Также известно, что британские спецслужбы срочно изучают сообщения о том, что Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету по Днепру во время атаки на Украину.