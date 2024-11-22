Белый дом: Удар РФ баллистической ракетой по Днепру не повлияет на нашу поддержку Украины

В Белом доме уверяют, что удар РФ экспериментальной баллистической ракетой по Днепру не остановит поддержку Украины со стороны нынешней администрации США.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает "Европейская правда".

Жан-Пьер задали вопрос, считают ли в Белом доме российский удар по Днепру ответом на разрешение для Украины применять американские ракеты ATACMS для атак на РФ.

В ответ она отметила, что такие российские атаки не остановят американскую помощь для Украины.

Реклама:

"Соединенные Штаты предоставляют Украине сотни дополнительных ракет Patriot и AMRAAM для укрепления ее противовоздушной обороны... И, как я только что сказала, президент в сентябре... говорил о расширении помощи по безопасности Украине. И мы собираемся продолжать это делать", – подчеркнула представительница Белого дома.

По ее словам, помощь США направлена на то, чтобы Украина укрепляла свои возможности, в частности противовоздушную оборону, и чтобы поставить Украину в "наилучшее возможное положение на поле боя".

Жан-Пьер напомнила об объявлении нового пакета помощи для Украины на сумму $275 млн ранее на этой неделе.

"И это будет продолжаться. И поэтому мы не будем останавливаться. Мы будем продолжать следить за тем, чтобы у украинцев было все необходимое на местах", – добавила она.

Напомним, вечером в четверг хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

В Пентагоне уточнили, что Россия запустила по Днепру экспериментальную баллистическую ракету средней дальности, созданную на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".