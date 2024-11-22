Что означает для Украины и РФ кандидатура Трампа на должность министра энергетики

Новоизбранный президент США Дональд Трамп на этой неделе объявил о назначении следующим министром энергетики Криса Райта, генерального директора Liberty Energy.

Выбор Райта, стойкого сторонника разработки месторождений ископаемых видов топлива, подчеркивает стремление Трампа достичь "энергетического доминирования" США.

Одновременно такая номинация вызвала как одобрение, так и критику, подчеркивая резкие разногласия в энергетической политике и подходах к вопросу изменения климата между партиями в Соединенных Штатах.

Итак, что могут означать планы Трампа назначить Райта и какие последствия это назначение будет иметь для Украины, читайте в статье старшего кампейнера Razom We Stand (Вашингтон, США) Ильи Заславского Трамп снимает ограничения: как изменится энергетическая политика США и как это повлияет на Украину. Далее – краткое ее изложение.

Реклама:

Крис Райт – предприниматель, родившийся в Колорадо, и без сомнений – выдающийся деятель нефтегазовой отрасли.

Райт описывает себя как сторонника "ва-банк" энергетики, то есть добычи без экологических ограничений.

При этом его опыт охватывает как ядерную, так и солнечную, геотермальную энергетику, а также ископаемые виды топлива. При этом Райт утверждает, что увеличение производства энергии, особенно из углеводородов, имеет важное значение для преодоления глобальной бедности.

Важный момент: несмотря на разнообразный опыт, Райт не имеет предыдущего опыта работы в правительстве. И это вызывает вопросы среди экспертов и медиакомментаторов относительно его готовности возглавить федеральный департамент, который осуществляет надзор за энергетической политикой и ядерной безопасностью.

Впрочем, эта проблема не очень обходит Дональда Трампа. Он высоко оценивает инновационный опыт Райта и его лидерство в сланцевой революции, назвав его важным инструментом в продвижении энергетической независимости США.

Поэтому новый министр должен стать ключевым игроком новой администрации в более широких усилиях по реформированию энергетической политики США.

В случае одобрения кандидатуры Райт войдет в состав новосозданного Национального энергетического совета под председательством губернатора Северной Дакоты Дага Бургума, еще одного назначенца Трампа.

Совет имеет целью продвигать популистскую идею Трампа об энергетическом доминировании США, упорядочить энергетическое регулирование, увеличить внутреннюю добычу и усилить глобальное влияние американского экспорта энергоносителей.

Номинация Райта ожидаемо вызвала ожесточенную критику со стороны защитников окружающей среды и законодателей-демократов.

Удастся ли оппонентам заблокировать такое назначение?

Утверждение Райта в должности представляется очень вероятным, если только не произойдет значительных изменений в поддержке республиканцев или не появятся новые данные о его прошлом.

Назначение Райта и ожидаемый поворот в энергетической политике США могут иметь неоднозначные последствия для Украины.

В то время как Украина стремится перестроить свой энергетический сектор с акцентом на "зеленую" энергетику, энергетическая политика США, отдающая предпочтение ископаемым видам топлива, может уменьшить американское лидерство в глобальных инвестициях и помощи в сфере чистой энергетики.

Но в то же время акцент Трампа на экспорте американских энергоносителей, в частности СПГ, вероятно, будет направлен на дальнейшее уменьшение доли российского газа/СПГ в европейском импорте.

Хотя американское ископаемое топливо все еще будет вредным для глобального потепления, Кремль, вероятно, увидит сокращение поступлений от газа в свой военный бюджет.

Подробнее – в материале Ильи Заславского Трамп снимает ограничения: как изменится энергетическая политика США и как это повлияет на Украину.