Що означає для України і РФ кандидатура Трампа на посаду міністра енергетики

Новообраний президент США Дональд Трамп цього тижня оголосив про призначення наступним міністром енергетики Кріса Райта, генерального директора Liberty Energy.

Вибір Райта, стійкого прихильника розробки родовищ викопних видів палива, підкреслює прагнення Трампа досягти "енергетичного домінування" США.

Одночасно така номінація викликала як схвалення, так і критику, підкреслюючи різкі розбіжності в енергетичній політиці та підходах до питання зміни клімату між партіями в Сполучених Штатах.

Отже, що можуть означати плани Трампа призначити Райта і які наслідки це призначення матиме для України, читайте в статті старшого кампейнера Razom We Stand (Вашингтон, США) Іллі Заславського Трамп знімає обмеження: як зміниться енергетична політика США та як це вплине на Україну. Далі – стислий її виклад.

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Кріс Райт – підприємець, який народився в Колорадо, і без сумнівів – видатний діяч нафтогазової галузі.

Райт описує себе як прихильника "ва-банк" енергетики, тобто видобутку без екологічних обмежень.

При цьому його досвід охоплює як ядерну, так і сонячну, геотермальну енергетику, а також викопні види палива. При цьому Райт стверджує, що збільшення виробництва енергії, особливо з вуглеводнів, має важливе значення для подолання глобальної бідності.

Важливий момент: незважаючи на різноманітний досвід, Райт не має попереднього досвіду роботи в уряді. І це викликає питання серед експертів та медіакоментаторів щодо його готовності очолити федеральний департамент, який здійснює нагляд за енергетичною політикою та ядерною безпекою.

Втім, ця проблема не дуже обходить Дональда Трампа. Він високо оцінює інноваційний досвід Райта та його лідерство у сланцевій революції, назвавши його важливим інструментом у просуванні енергетичної незалежності США.

Тож новий міністр має стати ключовим гравцем нової адміністрації в ширших зусиллях з реформування енергетичної політики США.

У разі схвалення його кандидатури Райт увійде до складу новоствореної Національної енергетичної ради під головуванням губернатора Північної Дакоти Дага Бургума, ще одного призначенця Трампа.

Рада має на меті просувати популістську ідею Трампа про енергетичне домінування США, впорядкувати енергетичне регулювання, збільшити внутрішній видобуток і посилити глобальний вплив американського експорту енергоносіїв.

Номінація Райта очікувано викликала запеклу критику з боку захисників довкілля та законодавців-демократів.

Чи вдасться опонентам заблокувати таке призначення?

Затвердження Райта на посаді видається дуже ймовірним, якщо тільки не відбудеться значних змін у підтримці республіканців або не з'являться нові дані про його минуле.

Призначення Райта та очікуваний поворот в енергетичній політиці США можуть мати неоднозначні наслідки для України.

У той час як Україна прагне перебудувати свій енергетичний сектор з акцентом на "зелену" енергетику, енергетична політика США, що надає перевагу викопним видам палива, може зменшити американське лідерство в глобальних інвестиціях та допомозі у сфері чистої енергетики.

Але водночас акцент Трампа на експорті американських енергоносіїв, зокрема СПГ, ймовірно, буде спрямований на подальше зменшення частки російського газу/СПГ в європейському імпорті.

Хоча американське викопне паливо все ще буде шкідливим для глобального потепління, Кремль, ймовірно, побачить скорочення надходжень від газу до свого військового бюджету.

Докладніше – в матеріалі Іллі Заславського Трамп знімає обмеження: як зміниться енергетична політика США та як це вплине на Україну.