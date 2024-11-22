СМИ: Украина обсуждает с США получение THAAD или модернизацию Patriot или модернизацию Patriot

Украина работает с американскими партнерами над получением противоракетной системы THAAD или модернизацией Patriot в связи с атакой России новым экспериментальным типом ракеты.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники в Генеральном штабе ВСУ, пишет "Европейская правда".

Собеседник агентства отметил, что, по данным Генштаба, количество этих новых экспериментальных ракет очень лимитировано. В то же время в ВСУ считают, что цель РФ – запугать украинцев.

"По всем характеристикам – и по высоте, и по скорости – они превосходят обычные ракеты", – отметили в Генштабе.

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По словам собеседника, сейчас ведутся переговоры с американской стороной о предоставлении соответствующих систем.

Рассматривается два варианта сбития указанных ракет: либо модернизировать Patriot, либо получить соответствующие системы THAAD – противоракетные комплексы, способные сбивать баллистические ракеты.

Лидер России Владимир Путин накануне заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

В Пентагоне уточнили, что Россия запустила по Днепру экспериментальную баллистическую ракету средней дальности, созданную на основе межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".