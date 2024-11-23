СМИ: Трамп рассматривает экс-главу разведки на должность спецпосланника по вопросам Украины

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, вероятно, рассматривает возможность назначения своего бывшего руководителя разведки – Ричарда Гренелла – на должность специального представителя по вопросам российско-украинской войны.

Об этом агентству Reuters сообщили четыре анонимных собеседника, которые знакомы с этим вопросом, передает "Европейская правда".

Агентство пишет, что Гренелл, который ранее работал послом в Германии и исполнял обязанности директора национальной разведки США во время президентства Трампа, может "играть ключевую роль в усилиях Трампа остановить войну", если он будет избран на эту должность.

Фото: Reuters

Как отметили собеседники агентства, хотя пока нет специального посланника, который бы занимался исключительно урегулированием российско-украинской войны, Трамп рассматривает возможность создания такой должности.

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В то же время собеседники утверждают, что в конце концов политик может решить не создавать должность спецпредставителя, хотя он "серьезно рассматривает" возможность сделать это.

Они отметили, что если Трамп это сделает, то он может выбрать и кого-то другого на этот пост, и нет никаких гарантий, что Гренелл согласится.

Агентство отметило, что некоторые позиции Гренелла могут "заставить украинских лидеров задуматься".

В частности журналисты напомнили, что в июле во время круглого стола Bloomberg республиканец выступал за создание "автономных зон" в Украине как якобы средства урегулирования войны. Он также предполагал, что не будет поддерживать вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем.

Как утверждает агентство, сторонники Гренелла отмечают, что у него долгая дипломатическая карьера и "глубокие знания европейских дел".

В команде Трампа отказались от комментариев, Гренелл не ответил на такой запрос агентства.

Агентство отметило, что ранее экс-дипломат был главным претендентом на пост государственного секретаря США – в конце концов на этот пост Трамп выбрал сенатора Марко Рубио, что "удивило и огорчило некоторых близких союзников Гренелла".

Ранее, 16 ноября, газета The New York Times со ссылкой на собеседников заявила, что советником Трампа по вопросам российско-украинской войны хочет стать Борис Эпштейн, который не имеет опыта в политике, но имеет родственников как в России, так и в Украине.

Читайте подробнее об этих событиях в статье: От ястребов до критиков Киева: кто в команде Трампа будет отвечать за Украину и войну