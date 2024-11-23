Минобороны: Литва профинансирует производство дальнобойных дронов, в том числе "Паляницу"

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов.

Об этом сообщило оборонное ведомство, передает "Европейская правда".

Как сообщается, Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов.

Соответствующий меморандум Умеров подписал в Вильнюсе со своим литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом.

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Умеров рассказал, что это долгосрочное соглашение, в рамках которого уже согласован первый транш в размере 10 млн евро.

"Литва направляет эти средства на производство украинского дальнобойного оружия, в частности проекта "Паляница", – поделился глава оборонного ведомства.

Министр также отметил, что литовская сторона уже работает над финализацией бюрократических процедур, а первый транш на поддержку украинских DeepStrike будет перечислен в ближайшее время.

Кроме подписания меморандума, руководители оборонных ведомств обсудили ключевые приоритеты на 2025 год: подготовку и оснащение украинских бригад, обеспечение боеприпасам, средствами ПВО и развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Напомним, в августе президент Владимир Зеленский сообщал о первом успешном боевом применении нового оружия – украинской дальнобойной ракеты-дрона "Паляница".

Почти вся информация о ракете-дрон "Паляница" засекречена. Известно, что в пределах ее действия два десятка военных российских аэродромов. Она будет запускаться с наземной платформы.

На прошлой неделе Рустем Умеров заявил, что Норвегия профинансирует производство украинского вооружения и техники, таким образом присоединившись к "датской модели" военной поддержки Украины.

В прошлом месяце Премьер-министры Исландии, Дании, Норвегии, Швеции на саммите Украина – Северная Европа выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве с украинской оборонной промышленностью.