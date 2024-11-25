Германия и Украина обсудили сотрудничество в производстве ПВО и бронетехники

Заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Сергей Боев и государственный секретарь Минобороны ФРГ Нильз Хильмер пообщались о сотрудничестве в производстве систем противовоздушной обороны и бронетехники.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает "Европейская правда".

Как отметили в оборонном ведомстве, переговоры прошли на полях 16-го Международного форума по безопасности в канадском городе Галифакс.

Эта ежегодная конференция является одной из самых влиятельных и наиболее представительных мировых площадок для обсуждения глобальных проблем в сфере безопасности и обороны.

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Во время встречи стороны обменялись информацией о планах сотрудничества в 2025 году и обсудили, какие именно виды вооружения могут быть поставлены.

"Мы обсудили возможность более глубокой вовлеченности Германии в поставки тяжелой бронетехники для Украины", – проинформировал Боев по итогам переговоров.

Кроме этого, он также предложил немецкому коллеге рассмотреть возможность более глубокого сотрудничества между оборонными компаниями Украины и ФРГ в сферах производства ПВО и бронетехники.

18 ноября министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил информацию СМИ о намерении передать Украине партию из 4000 дронов, оснащенных искусственным интеллектом, и которые могут очень эффективно поражать цели на значительном расстоянии.

А 20 ноября в правительстве Германии отчитались о передаче Украине очередной партии военной помощи.